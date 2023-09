Cerca di sedare una rissa fra cani e muore

Ha cercato di sedare una rissa tra cani, ma ha accusato un malore che gli è risultato fatale. Protagonista è un uomo di 71 anni residente a Magherno che ieri mattina poco prima delle 11 è uscito per fare una passeggiata portando come sempre il suo pitbull al guinzaglio. Il tempo di compiere pochi passi in via Roma, quando giunto all’altezza del civico 204 i due cani del vicino, che appartengono alla stessa razza del suo, sono entrati in contatto con il cane del 71enne per cause ancora da accertare. Tra i tre animali si è scatenata una vera e propria rissa. Il 71enne ha cercato di separarli, ma dopo pochi secondi è crollato a terra. È stato subito chiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri. Nel giro di pochi minuti i sanitari della Croce Azzurra di Belgioioso e del 118 sono giunti a Magherno, purtroppo però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo che era deceduto sul posto per arresto cardiaco.