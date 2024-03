Cena al buio. E si conoscono nuovi amici

A cena con gli sconosciuti, per trovare l’amore, conoscere un nuovo amico, semplicemente condividere qualche ora in compagnia. È la Cena degli sconosciuti appunto, un’idea del social dinner Roberto Dellanotte (nella foto). Basta prenotare, presentarsi al ristorante, sedersi ai tavoli riservati; l’obiettivo è socializzare. La prossima cena è in programma venerdì, il 15 marzo, da Giulietta, al lago in viale Gleno 13 a Como. Il prezzo è di 25 euro a persona. Si replica venerdì 29 marzo. La partecipazione è solo su prenotazione tramite il sito www.lacenadeglisconosciuti.com dove è riportato anche il menù delle serate.