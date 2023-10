Cedrasco, scout cade nei boschi: necessario l’intervento del Soccorso alpino

Cedrasco - I tecnici della VII Delegazione del Soccorso alpino Valtellina-Valchiavenna sono intervenuti questa mattina nei boschi sopra l’abitato di Cedrasco per aiutare una ventiduenne che è caduta riportando una distorsione alla caviglia. La giovane faceva parte di un gruppo scout e sono stati proprio gli amici ad allertare i soccorsi dopo aver constato l’impossibilità di riuscire a portarla a valle da soli. Ci hanno pensato cinque tecnici del Cnsas ai quali si sono aggiunti i militari del Soccorso alpino Guardia di Finanza e i vigili del fuoco, tutti insieme hanno raggiunto la giovane e dopo averla immobilizzata e caricata su una barella l’hanno trasportata sulla strada dov’era pronta un’ambulanza che l’ha portata in ospedale per accertamenti.