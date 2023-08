Cede all’improvviso il freno Operaio schiacciato dal camion

FALOPPIO (Como)

Un incidente banale che però ha avuto conseguenze molto gravi per un 69enne di Faloppio che ieri mattina è rimasto schiacciato dal suo camion, che aveva messo in moto e poi lasciato in folle scendendo dalla cabina. L’anziano si era appena spostato di fronte all’automezzo quando, probabilmente a causa del cedimento del freno a mano, le ruote si sono mosse e lui è rimasto schiacciato contro il muro riportando diverse fratture. Per fortuna in quel momento in via delle Industrie, il luogo in cui è avvenuto l’incidente, c’erano alcuni operai che hanno immediatamente allertato i soccosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno liberato il 69enne, rimasto incastrato tra il muro e il camion. L’operaio una volta liberato è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa e poi trasportato all’ospedale di Varese.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ai quali toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza, visto che si è trattato a tutti gli effetti di un incidente sul lavoro. Per fortuna il 69enne, che ha riportato diverse fratture e contusioni, non sarebbe in pericolo di vita, anche se è ricoverato in ospedale.