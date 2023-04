C’è un concerto dedicato a Bazzini grande compositore

L’Opera Omnia di Antonio Bazzini al Teatro San Carlino. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Culturale Videoamici: dopo l’evento del 2 aprile, oggi l’opera del compositore bresciano torna alle 15,30 (quartetti numero 2, 4 e 5); l’ultimo appuntamento sarà il 30 aprile, sempre a ingresso libero. Si tratta di un’occasione per far conoscere al grande pubblico l’opera di Bazzini, noto forse più all’estero che in patria (un omaggio gli è stato reso nella cerimonia di apertura di Capitale Italiana della Cultura). Nel 2021 promossa una raccolta firme per dedicargli il teatro Grande.