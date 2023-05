C’è l’Historic Gran Prix, sulle tracce di Nuvolari

Torna oggi pomeriggio, dalle 13,30 alle 18,30, nella cornice delle Mura veneziane, l’appuntamento con il Bergamo Historic Gran Prix, la rievocazione storica dell’unico Gran Prix di Bergamo, svoltosi nel 1935 e vinto da Tazio Nuvolari al volante di un’Alfa Romeo P3: la gara ebbe luogo lungo quello che fu definito il "circuito delle Mura" e consentì a Nuvolari di conquistare il trofeo Coppa Città di Bergamo. Tra le novità più eclatanti di questa 17ª edizione, la partenza stile Le Mans old style, con le vetture schierate a spina di pesce a bordo pista ed i piloti che le raggiungono a piedi scattando dal lato opposto. Numerosi i gioielli selezionati per la gara: Anteguerra Maserati 26B, Fiat Coppa d’Oro, Amilcar, Mg Monaco, Salmson e Riley, oltre a pezzi rarissimi come l’Alfa Romeo Ala Spessa del 1939 e monoposto più recenti come Tecno e F.Italia. Tra le auto della categoria Gts, invece, sono rappresentati praticamente tutti i marchi e modelli di maggiore prestigio: oltre alla folta schiera di Alfa Romeo, Mercedes 300 SL "Ali di gabbiano", Fiat Abarth Zagato, Lancia Fulvia, Porsche 911, Jaguar e Mg, Austin Healy e Shelby Cobra. Alla rievocazione del Gran Prix si affianca quella delle dieci edizioni del Campionato italiano di motociclismo, tenutesi tra il 1937 e il 1953: sono presenti Gilera, Mv Agusta, Laverda, Mondial, Ducati, Rumi, Moto Guzzi, Honda e Norton. Tra i personaggi che hanno confermato la loro presenza, il costruttore Piero Laverda e Bruno Giacomelli, ex portacolori del team Alfa Romeo nel campionato del mondo di Formula 1 (tra il 1979 e il 1982). M.A.