Catena umana per unire le “capitali“

C’è ancora posto per far parte della storica catena umana che unirà Brescia e Bergamo. Domenica 4 giugno, decine di migliaia di persone unite fra loro da altrettante strisce di maglia lunghe 1,5 metri si disporranno per 50 miglia, tra le due città Capitale Italiana della Cultura. Le realtà ideatrici dell’evento - l’Associazione Viva Vittoria OdV insieme a Viva Vittoria Bergamo e con il supporto di Fondazione Conad – fanno sapere che è ancora possibile iscriversi. Si tratta di un evento storico: per citare un numero, saranno 40mila le strisce in maglia lavorate a mano provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Per partecipare, basta iscriversi sulla web app www.50migliabgbs2023.it.