Castello di Belgioioso. Recupero ultimato. Un altro tassello della storia viscontea

BELGIOIOSO (Pavia)

Un salto indietro nella storia per conoscere il proprio passato. È quello che offre il progetto di rinnovamento della nuova ala di pertinenza comunale di castello di Belgioioso che è giunto al termine e ora si può ammirare insieme al museo dei Visconti. Gli interventi di recupero degli spazi che si affacciano sui cortili della Meridiana e Maggiore e la sala dei due balconi sono terminati e alle 10,30 saranno inaugurati. Complessivamente, a disposizione della collettvitià ci saranno 3000 metri quadri dedicati ai turisti che potranno trovare anche un negozio con i prodotti tipici del territorio e un infopoint, oltre alla biblioteca, agli archivi, ai centri di ricerca e a una mostra di acquarelli sulla Via Francigena.

Il progetto di rinnovamento del castello, a cui Spazio Geco lavora dal 2019 in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, ha dato vita a degli exhibit multimediali e innovativi che permettono di coinvolgere e immergere il pubblico contemporaneo nell’atmosfera storica del Ducato visconteo. Inoltre due bifore, affreschi del Trecento dove si vedono lance, scudi, un elmo, il biscione, lo stemma dei Visconti, e un’intera parete decorata con motivi geometrici e floreali sono venuti alla luce rimuovendo alcune parti di muro e strati d’intonaco nel cortile Maggiore.

"Aver completato i lavori – ha fatto sapere l’amministrazione comunale – è particolarmente significativo per la città di Belgioioso, per la città di Pavia e per la Regione Lombardia. Segna l’inizio di un nuovo capitolo per la comunità e restituisce alla città un importante luogo di cultura e arte, testimone della Storia Viscontea". Il castello era stato acquistato 17 anni fa dal Comune. per circa 550mila euro. Da quel momento era partita un’opera di recupero e restauro che si è arricchita via via di nuovi tasselli.

Le installazioni multimediali e interattive inserite oggi, ad esempio, guidano il pubblico alla scoperta delle affascinanti sale del castello e raccontano la storia dei signori di Milano attraverso la voce dei personaggi storici che hanno fondato, animato e vissuto in quelle stesse mura tra ‘300 e ‘400. Tra dipinti parlanti, rievocazioni storiche e installazioni interattive, il percorso espositivo è un connubio di storia medievale e arte contemporanea che si rivolge al pubblico odierno con il desiderio di creare un fil rouge narrativo in grado di raccontare il passato attraverso un linguaggio innovativo e coinvolgente. Durante l’inaugurazione sarà possibile visitare in anteprima il museo dei Visconti e scoprire tutti i dettagli del restauro.