Castello Baradello, visite guidate. Si scoprono segreti e panorami

Tour notturno al Castello del Baradello ogni sabato con partenza da piazza Camerlata alle 21.30 e visita guidata. Nel buio della notte, pile alla mano, si attraversano i boschi del Parco Regionale Spina Verde in compagnia di una guida per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello, di origini medioevali, e ammirare dall’alto un panorama suggestivo, le luci della città e il lago, in un’esperienza della durata di due ore, organizzata da Slow Lake Como con iscrizione obbligatoria sul sito dell’associazione.

La domenica mattina l’appuntamento è invece per un tour alla scoperta di due significativi siti del Parco Regionale Spina Verde, ricchi di storia e bellezza: la Cava di Camerlata e il Castel Baradello in versione diurna.

La vecchia cava, il “cuore inaccessibile della Spina Verde“, è un luogo affascinante e misterioso, nascosto dietro una parete rocciosa. Una cava di arenaria da dove per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi di tutte le epoche hanno utilizzato per i loro più importanti monumenti. Il Castel Baradello in visita diurna offre invece un panorama mozzafiato su Como e il primo bacino del lago. Partenza alle 10.30 da piazza Cameralata per un’escursione di due ore e mezza, anche in questo caso iscrizione obbligatoria sul sito. L’altezza complessiva della torre era originariamente di 28 metri: dell’antica imponenza oggi manca solo la merlatura. L’immagine del Castello è stata scelta a simbolo del Parco regionale.

Pa.Pi.