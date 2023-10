Cascate dell’Acquafraggia: in arrivo un parcheggio da 70 posti auto

Piuro (Sondrio) – Un nuovo parcheggio nella zona delle cascate dell’Acquafraggia. Per far fronte alle esigenze di uno dei siti turistici più frequentati della Valchiavenna, meta nell’estate 2023 di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, l’amministrazione comunale ha deciso di costruire un nuovo parcheggio con 70 posti auto in una zona adiacente il parco verde.

Da qualche anno l’amministrazione ha deciso di puntare forte su questa attrazione, mettendo anche un biglietto di ingresso di 3 euro nel periodo estivo (dal 1 giugno al 31 luglio e dal 1 al 15 settembre nei festivi e prefestivi e dal 1 al 31 agosto tutti i giorni). Un’idea che aveva fatto nascere qualche perplessità, con annessa polemica sul web. "La zona delle cascate dell’Acquafraggia quest’estate è stata visitata da oltre 38.000 turisti – dice il sindaco di Piuro, Omar Iacomella -, un numero enorme. Si è manifestata da un po’ l’esigenza di avere ulteriori posti auto a disposizione dei turisti e così ci siamo mossi per tempo progettando un intervento che permetterà di avere ulteriori 70 posti auto, lungo il torrente Valle Drama".

L’opera verrà finanziata "per 70.000 euro dalla Regione mentre gli altri 29.000 li metteremo noi del Comune, grazie ai soldi raccolti con gli ingressi ad Acquafraggia. I fondi raccolti servono anche per la manutenzione della zona, per quella necessaria per la strada di accesso che è volutamente non in asfalto ma in un materiale più idoneo a mantenere intatta la bellezza della zona. Un materiale che richiede però manutenzione quadriennale. I nuovi posti auto saranno pronti l’anno prossimo".