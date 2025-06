Casa-lavoro senza auto, l’incentivo con “Vainbici“

"La sfida è superare i traguardi raggiunti nelle passate edizioni: 466 iscritti attivi, 22.877 viaggi, 89.762 chilometri percorsi, pari a oltre due volte il giro della Terra, 12.565 chili di Co2 evitata, equivalente al lavoro di circa 600 alberi adulti in un anno" elenca Filippo Pighetti, consigliere dell’Agenzia Tpl Sondrio, che rinnova l’iniziativa “Vainbici“ in collaborazione con la piattaforma Wecity.

I cittadini maggiorenni, residenti o dimoranti nelle province di Sondrio, Brescia, Lecco e Como ma con sede lavorativa, scuola o università in provincia di Sondrio (compreso Colico), che si spostano quotidianamente per lavoro o studio in bici, potranno richiedere un incentivo chilometrico per ogni tragitto casa-lavoro o casa-scuola/università. Il contributo sarà di 0,20 euro per chilometro per un massimo di 50 euro mensili e 300 euro annui.

"L’incentivo intende favorire un cambiamento progressivo nelle abitudini di spostamento, riducendo l’uso del mezzo privato motorizzato a vantaggio di modalità di trasporto più sostenibili, capaci di tutelare l’ambiente e generare valore per il territorio – dice Giovanni Gianotti, presidente dell’Agenzia Tpl del Bacino di Sondrio –. In particolare, l’iniziativa punta a promuovere la mobilità ciclistica e l’integrazione con il trasporto pubblico locale".

L’iniziativa è rivolta a un massimo di 200 partecipanti, selezionati in base all’ordine di registrazione. La partecipazione attiva prevede l’impegno a monitorare i tragitti percorsi in bici e a collaborare alle attività di rendicontazione previste.

Le candidature devono essere presentate direttamente sull’applicazione di Wecity, che deve essere scaricata, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store, inserendo poi il codice missione Vainbici25 nella sezione Sfide " Le tue missioni " +. Per info sull’iniziativa: www.agenziatplsondrio.it.

Sara Baldini