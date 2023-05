Casa delle Associazioni Il taglio del nastro grazie a un benefattore

Dopo gli anni difficili della pandemia e la decisione del Bim di riavere a disposizione i locali di sua proprietà, il Centro di servizio per il volontariato e alcune delle associazioni ospitate in via lungo Mallero Diaz, 18, trovano oggi una nuova casa in Viale Milano. Il progetto nasce da un’iniziativa della Fondazione Pro Valtellina che ha ricevuto in donazione i locali: nella valutazione sulla destinazione sono apparse con evidenza le esigenze delle associazioni di volontariato e dall’interlocuzione con l’Amministrazione comunale di Sondrio è emersa la volontà di fornire una risposta puntuale. I locali sono quindi stati ceduti in comodato d’uso gratuito al Centro di servizio per il volontariato e allestiti e attrezzati con i contributi della Fondazione Pro Valtellina, del Comune di Sondrio e delle associazioni. "Gli spazi che ci sono stati donati da un benefattore non potevano trovare destinazione migliore: la Casa delle Associazioni Pro Valtellina, nelle intenzioni nostre e del Comune di Sondrio che ha sostenuto il progetto, diventerà il luogo nel quale potranno svilupparsi collaborazioni e nuove iniziative – sottolinea Marco Dell’Acqua, presidente della Fondazione Pro Valtellina – le associazioni sono sostenute dall’impegno e dalla dedizione dei volontari che le animano, ma necessitano anche di spazi fisici per organizzarsi e per interagire con i cittadini. Come Pro Valtellina abbiamo colto questo bisogno e l’abbiamo soddisfatto". Sulla stessa linea Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio. "Come Amministrazione comunale con soddisfazione accogliamo la positiva conclusione di un progetto al quale abbiamo aderito con convinzione. Da subito abbiamo sostenuto l’idea della Fondazione Pro Valtellina di realizzare una sede condivisa per le associazioni di volontariato".

Un luogo dismesso si appresta quindi a diventare luogo di comunità capace di ospitare CSV-Centro di servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio, Chicca Raina, P.g.s. Auxilium Asd, Socrem, Mestieri Lombardia - agenzia per il lavoro (Sol.Co. Sondrio).

Fulvio D’Eri