Caro-libri, famiglie in rosso. L’aiuto di Fondazione Cariplo

“Gesti positivi“ è un progetto per aiutare le famiglie nell’acquisto del materiale scolastico. Il problema dei cosiddetti "costi scolastici" è reale e questa iniziativa intende andare a supportare i nuclei familiari più bisognosi. Sempre più "Gesti positivi": con le adesioni e le donazioni cresce il numero delle famiglie sostenute, 292 in totale, per un’iniziativa nata nel 2018, promossa da Sol.co Sondrio e Forme Impresa Sociale, dall’anno scorso integrata in ProPositivi, il progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina.

Le famiglie con figli in età scolare, residenti nei mandamenti di Sondrio, Tirano e Morbegno, hanno ricevuto assegni da 100, 80 o 70 euro per l’acquisto di materiale scolastico. Dalle 168 del 2023 si è passati a 292 (con 408 candidature), con un aumento di oltre il 70%, grazie soprattutto all’allargamento dell’iniziativa al Morbegnese: ai 34 Comuni del Tiranese e del Sondriese si sono aggiunti i 25 della Bassa Valle, per un totale di 59. Il coinvolgimento di altre aree della provincia era stato auspicato dal presidente di Fondazione Pro Valtellina Marco Dell’Acqua che ne aveva garantito il sostegno. Il valore totale della campagna è di 25.260 euro, di cui 21 mila del progetto ProPositivi, compresi contributi e donazioni, e 4260 in merce donata dalle dodici cartolerie aderenti. I beneficiari sono famiglie residenti negli ambiti di Sondrio, Tirano e Morbegno, con figli a carico che frequentano le scuole primarie e secondarie, nati fra il 2006 e il 2018, con valore Isee in corso di validità non superiore a 15 mila euro. F.D’E.