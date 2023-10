Capitale Cultura. Gli eventi dei medici

Il legame tra medicina e cultura sarà il motivo portante degli eventi in programma per il 2023 promossi dall’Ordine dei Medici di Brescia per Capitale della Cultura, sotto l’egida del Comune di Brescia. Le iniziative, realizzate con Fondazione del Teatro Grande, Ctb e Fondazione Brescia Musei, spaziano dal teatro alla musica e alle arti visive. Si parte il 12 ottobre con Musica e invecchiamento attivo (Teatro Grande), il 2 novembre una serata su Musica e neuroscienze. Il 17 sarà la volta di Medicina e letteratura: al Teatro sociale andrà in scena Appunti di un giovane medico dai racconti di Michail Bulgakov, per la regia di Paolo Bignamini. Si chiude il 9 dicembre con Medicina e arte con Brescia Musei.