Cantieri nel cuore del capoluogo. Via Cesura chiusa quattro mesi. Rivoluzione nella circolazione

I lavori di riqualificazione in centro della via Cesura hanno costretto il Comune a prevedere percorsi alternativi con l’inversione degli attuali sensi unici. Anticipato l’autunno scorso dalla sistemazione dell’incrocio con via XXV Aprile, è pronto a partire l’intervento complessivo di riqualificazione che consentirà di risolvere in maniera definitiva le problematiche derivanti dai vistosi cedimenti della pavimentazione in cubetti di porfido a garanzia della sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Il cantiere aprirà lunedì 20 gennaio e renderà necessaria la chiusura della via alle auto fino al 31 maggio, mentre sarà sempre consentito il transito dei pedoni lungo percorsi appositamente delimitati e protetti. Per favorire la mobilità nelle zone adiacenti verrà istituito il doppio senso di marcia lungo le vie Cesare Battisti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piazzi e piazzetta Teresina Tua Quadrio, e Martiri della Libertà, tra via Cesura e l’incrocio con via Damiano Chiesa. Sono state inoltre predisposte inversioni di marcia rispetto agli attuali sensi unici allo scopo di definire un percorso alternativo: in via Piazzi, nel tratto compreso tra Largo Pedrini e piazza Campello, e in via XXV Aprile, tra piazza Campello e l’intersezione con via Cesura. Conseguenti limitazioni coinvolgeranno i parcheggi posti lungo le vie interessate.

Le modifiche alla circolazione saranno rese note attraverso apposita segnaletica. "In previsione di un intervento con implicazioni importanti sulla viabilità cittadina - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco - abbiamo attentamente valutato le possibili soluzioni per limitare al massimo i disagi. Servirà qualche giorno per abituarsi ai temporanei cambiamenti della viabilità in centro, ma siamo certi che i cittadini comprenderanno". Fulvio D’Eri