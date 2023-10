Cantautoriamo. La scrittura diventa musica

Cantautoriamo è il titolo del laboratorio di scrittura creativa in musica, organizzato da biblioteca di Barzanò e Associazione Molo per sabato alle 10.30, negli spazi della biblioteca in via Pirovano 5. "Un momento di inclusività, dove la forza del gruppo darà voce a varie tematiche, utilizzando la tecnica della scrittura creativa rielaborata attraverso il canale musicale, per rafforzare la fantasia del singolo bambino, andando alla scoperta della parola giusta al momento giusto, in modo giocoso e spontaneo". Partecipazione gratuita, info e iscrizione biblioteca@comune.barzano.lc.itPa.Pi.