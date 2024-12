Cane preso a fucilate a inizio mese. Il meticcio Rex non ce l’ha fatta

Rex non ce l’ha fatta e, dopo giorni di sofferenza, è stato "accompagnato" verso la fine. È terminata male, malissimo, la vicenda del cagnolino che, ad inizio mese, è stato letteralmente colpito da una gragnuola di pallini e che era riuscito miracolosamente a sopravvivere, seppure in condizioni precarie. Era stato anche dimesso dal veterinario Rex che, tornato a casa dopo una settimana, non è però riuscito a superare le numerose conseguenze di un gesto ignobile compiuto da qualcuno che, se riconosciuto colpevole, potrebbe anche prendersi una pena che va da 4 mesi a 2 anni di reclusione.

I suoi padroni l’hanno amorevolmente accudito e curato fino all’ultimo: "Oggi il nostro Rex è stato accompagnato verso il Ponte, non si poteva diversamente, soffriva troppo e sarebbe stato sempre peggio – ha postato ieri su FB affranta Barbara Battistessa, la padrona -. È stato difficile lasciarlo andare e ancor di più sapendo che tutto ciò è accaduto per il puro divertimento di colui che dovrebbe essere un umano". La sua "famiglia" chiede giustizia: "Non si può far del male ad un’anima innocente".