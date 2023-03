Campsirago luogo d’arte fine settimana di spettacoli e laboratori

Prosegue la rassegna Campsirago Luogo d’Arte, organizzata dagli artisti Campsirago Residenza, con un weekend di spettacoli e laboratori artistici nella natura del Monte di Brianza. Si comincia sabato alle 15 con lo spettacolo itinerante per i bambini Alberi maestri kids alla scoperta del mondo degli alberi. Si prosegue alle 16.30 con il laboratorio artistico Geografie naturali sempre per i più piccoli. Alle 21.30 va in scena Il fanciullino. Dopo lo spettacolo la sala si trasforma in una vera balera. Domenica alle 11 per i bimbi c’è il laboratorio esperienziale Tutte le forme del legno.