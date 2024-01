Campioni di domani dello sci in pista. Grazie al Circuito griffato Schena

Lo spettacolo del circuito Schena Generali ha infiammato la Magnifica terra. Dopo la pausa per le festività natalizie, il circuito provinciale di sci alpino, riservato alle piccole e ai piccoli campionesse e campioni del futuro, è ricominciato facendo tappa a Bormio dove in 200 si sono dati battaglia in un entusiasmante slalom speciale sulla pista Stella Alpina.

La kermesse, unica nel suo genere ed erede del circuito Ina, è un’istituzione in provincia, perché è proprio in queste gare che, nel passato, sono cresciuti tutti i talenti dello sci alpino valtellinese, da sua maestà Deborah Compagoni, a Re Giorgio Rocca, da Matteo Nana a Betty Biavaschi, dalle sorelle Curtoni, Irene ed Elena (quest’ultima ancora sulle scene da protagonista assoluta), a Roberto Nani e, per rimanere ai nostri giorni, al giovane livignasco Simon Talacci che, sabato, ha debuttato in Coppa del Mondo nel gigante di Adelboden dopo il podio ottenuto in Coppa Europa. Nella categoria allievi, che comprende i nati negli anni 2008 e 2009, la gara, disputata su due manche, ha visto la netta vittoria di Alessandra Polotti, Sci Club Bormio, che ha chiuso in 1’49“09 superando di ben 3“ Elisa Bormolini, Sporting Club Livigno. Più indietro la terza classificata, Emma Raimondi, Sci Club Bormio, terza, Enea Monaco, Sporting Club Livigno, ha dominato la gara maschile in 1’45“41, oltre due secondi in meno rispetto al compagno di squadra Martino Galli. Seguono due atleti dello Sci Club Bormio, Federico Quadrio e Martino Dei Cas, rispettivamente terzo e quarto. Tra gli Under 14, come già era avvenuto a Livigno, si è imposta Isa Zen, Club Santa Caterina. Nella prima delle due prove, alle 10.30, Isa Zen ha chiuso in 53.71, staccando di 32 centesimi la seconda classificata, Astrid Polotti, Club Bormio, e di 38 la terza, Francesca Martiello, Madesimo. Nella 2^ prova, disputata alle 14.10, con due porte in meno, Isa Zen ha chiuso in 57.62, lasciando a 72“ la seconda classificata, Marta Valzer, Club Bormio. Terzo posto per Sveva Andreola, Club S.ta Caterina. Tra i pari età maschi ci sono stati due vincitori diversi. Marco Compagnoni, Club Santa Caterina, ha vinto la prima gara e Nathan Negrini, Club Livigno, la 2^. F.D’E.