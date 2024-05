Camminata in compagnia a tutto sport

Festa tra sport, benessere e divertimento oggi con il Progetto Osteomovement di Silvia Cozzzi, osteopata laureata in Scienze motorie, Sport e Salute, in collaborazione con l’Asd Caspoggio. Il programma prevede il ritrovo alle 14 e quindi la pertenza per la camminata in compagnia verso Sant’Antonio - La Motta di Caspoggio. Lungo il percorso sono previsti attività muscolare, mobilità e stretching in gruppo (munirsi di tappetino fitness e asciugamano). La giornata si chiude in bellezza con un apericena allo Zenith del costo di 15 euro. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo web osteomovement.valmalenco2023@gmail.com.