Camion a destinazione Lonate Ceppino (Varese): scoperto il cassone, 11 clandestini

LONATE CEPPINO (Varese)

Erano nascosti su un camion, arrivato a Lonate nella sede di una ditta per la consegna della merce, del settore materie plastiche. Undici migranti, tra cui una donna con un figlio minorenne, hanno raccontato di essere originari per la maggior parte della Costa d’Avorio, alcuni della Tunisia. La vicenda sulla quale indagano i carabinieri della Compagnia di Saronno è ancora da chiarire. Sembra che il conducente del camion non sapesse della presenza degli undici migranti. L’ipotesi è che probabilmente dopo lo sbarco a Lampedusa, abbiano risalito la penisola fino in Lombardia con l’obiettivo di raggiungere il Nord Europa.

Ieri, scoperti, non sapevano nemmeno dove si trovassero. Sono stati trovati affaticati, segno evidente che erano in viaggio da ore, quindi il personale dell’azienda, singolare “approdo” del loro viaggio della speranza, si è subito dato da fare per aiutarli, fornendo cibo e indumenti. Tra di loro anche una donna e il figlio minorenne affidati ad un centro d’accoglienza grazie all’intervento dei Servizi sociali del Comune di Lonate Ceppino. È la prima volta, nel territorio varesino, che migranti clandestini vengono scoperti a bordo di un camion. La vicinanza del Nord Varesotto con la Svizzera ha visto ancora di recente, a giugno, purtroppo “operativi“ passatori stranieri, arrestati a Clivio dalla Polizia di frontiera: sulle loro auto, 15 clandestini curdi, tra cui tre giovani donne con i loro bambini.R.F.