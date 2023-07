Il calcio a 5 in Valtellina balla il tango. Tecnici e giocatori made in Argentina per l’Mgm 2000

Morbegno (Sondrio), 11 luglio 2023 – Un argentino alla guida della Mgm 2000. Il nuovo allenatore del club morbegnese, dopo le dimissioni rassegnate da Jimmy Craperi (tecnico artefice della fantastica promozione in Serie A2), è infatti il ’’Gaucho’’ Pablo Parilla che, dopo la felice esperienza a Lecco sempre in A2, è pronto a vivere un’altra fantastica avventura professionale come allenatore della prima squadra ma anche come "supervisore" del settore giovanile.

Nato a Buenos Aires i l 24 luglio del 1973, Pablo Hernan Parilla ha giocato nelle giovanili dei due club più prestigiosi della capitale argentina, Boca e River, prima di disputare 8 campionati di calcio a 5 nel club della ’’bombonera’’. Nel 1998 passa alla Roma Rcb e in Italia gioca nella Polisportiva Giampaoli, nella Sangiorgese, nel Montesicuro e nel Real Milan dove chiude la carriera nel 2005. Dal 1991 al 1999 ha giocato nella nazionale albiceleste con la quale ha disputato due Mondiali, nel 1992 e nel 1996. Nel 2005 intraprende la carriera di allenatore nel Real Milano e poi Polignano, Real Polignano, Martina, Acqua e Sapone. Dopo una parentesi di due anni nel Racing, Parilla allena il Cisternino, il Volare Polignano, l’Atletico Cassano e dal 2020 fino al termine della scorsa stagione il Lecco in A2.

Ora il tecnico argentino è chiamato a portare alla salvezza un club ambizioso come la Mgm 2000 che, nel giro di pochi anni, è passato dalla Serie D alla A2. L’argentina è ormai nel DNA del club del presidente Manenti che, in questi anni, ha ingaggiato parecchi giocatori e che nei giorni scorsi ha piazzato il colpaccio Mariano Quintairos, pivot o laterale offensivo proveniente dal Monastir (Cagliari).

"Sono contento di essere qui alla Mgm 2000, una società che mi ha colpito già 4/5 anni fa quando l’ho affrontata in serie B - dice Pablo Parilla -. Sono rimasto ben impressionato dalla città e dalla tifoseria morbegnese. Avendo allenato a Lecco, ho seguito le imprese della Mgm 2000. Quando c’è stata la possibilità di poter venire a Morbegno ad allenare ho subito risposto presente perché questa è una grande società".

Le aspettative dei valtellinesi sono già alte. "Con il lavoro e col tempo vorrei riuscire ad ottenere i risultati centrati a Lecco. Quindi creare un buon settore giovanile e provare a far capire ai ragazzi che oggi giocano a calcio che possono praticare anche il calcio a 5 come si fa in Argentina e Brasile".

E si parla di obiettivi. "Daremo sempre il massimo. La società non ha messo limiti, vuole un grande impegno da noi (giocatori e staff) e sono certo che dando il massimo arriveremo a centrare dei traguardi che nemmeno la dirigenza della Mgm 2000 potrebbe aspettarsi".