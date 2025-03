Cade in una zona impervia, è in prognosi riservata. L’intervento dei soccorritori in località Dos

È ricoverato in gravissime condizioni per i seri traumi subiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’uomo che ieri pomeriggio è caduto in punto impervio in località Dos, territorio comunale di Buglio in Monte, a 1260 metri di quota. La Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino con i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza sono stati attivati nel primo pomeriggio, a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Sondrio di Areu. Il ferito, finito in una rete (da qui la difficoltà nel liberarlo), è stato intubato ed elitrasportato in codice rosso, il più grave. È in prognosi riservata. Sono stati oltre una quindicina ieri gli interventi Areu - più volte con l’ausilio dell’eliambulanza - per soccorrere feriti. Diversi sono stati gli infortuni facendo sport.