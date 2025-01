Brundibár al Teatro sociale per la Giornata della Memoria

L’idea di solidarietà, il fatto che l’unione faccia la forza, la certezza – da custodirsi soprattutto nei momenti più oscuri – che per quanto possa essere difficile un determinato cammino, alla fine le forze del bene prevalgono sempre su quelle del male. Originariamente rappresentata dai piccoli del Campo di Concentramento di Theresienstadt nella Cecoslovacchia occupata, Brundibár è un’opera per bambini e ragazzi del compositore ceco ebreo Hans Krása su libretto di Adolf Hoffmeister che trasmette dei valori universali che prescindono dall’epoca e dalle circostanze storiche in cui ha visto la luce.

E sarà proprio Brundibár l’opera che il CID, Circolo musicale di Sondrio, proporrà in collaborazione con il Comune capoluogo in occasione del Giorno della Memoria 2025, lunedì 27 gennaio alle 20.45 al Teatro Sociale di Sondrio. Nel corso della mattinata il medesimo spettacolo sarà rappresentato per le scuole: attesi complessivamente circa 900 studenti da tutta la provincia.

L’allestimento sarà impreziosito dalla presenza di momenti coreutici a cura delle allieve di danza della Scuola Civica di Sondrio coordinate da Federica Esposito. L’ingresso è libero con offerta volontaria; è possibile prenotare telefonando o presentandosi alla segreteria della Scuola Civica di Sondrio, tel. 0342 213136, aperta nei pomeriggi dalle 15 alle 18.30, escluso il sabato.

Sara Baldini