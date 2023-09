Brucia la ex Marzotto Vigili del fuoco al lavoro Indagini sulle cause

Un incendio ha interessato, nella serata di venerdì, l’area dell’ex-Marzotto di via Lomellina. Le fiamme si sono rapidamente diffuse ad una porzione di tetto che, dopo essere stato intaccato dalle fiamme, è successivamente crollato. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte e definitivamente domato l’incendio alle prime luci dell’alba. L’episodio non ha causato danni alle persone. Ieri mattina erano ancora presenti delle squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Vigevano e di Mortara per le ultime operazioni di smassamento e per tenere sotto controllo la situazione per qualche ora. L’area della ex-Marzotto è una superficie di 50 mila metri quadri.