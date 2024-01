Borse di studio “firmate”. Enti bilaterali

SONDRIO

Sono 19 le borse di studio assegnate nel 2023 dagli Enti bilaterali del commercio e del turismo della provincia di Sondrio a studentesse e studenti. La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi nella sede di via Trieste. "Le borse di studio erogate negli anni dalla bilateralità del terziario in provincia – dice il presidente di Ebt Com Giorgio Spinetti - sono il miglior investimento per il futuro dei territori interamente montani". Fabio Valli, presidente di Ebt Tur, evidenzia che "anche nel 2023 gli enti bilaterali hanno erogato ai lavoratori e alle loro famiglie, oltre che alle aziende, notevoli risorse finanziarie. Tra queste, spiccano anche le borse di studio che siamo lieti di erogare agli studenti particolarmente meritevoli. L’augurio è che questi giovani, una volta terminati gli studi, possano tornare in Valtellina: abbiamo bisogno di gente preparata e motivata che possa agevolare il ricambio generazionale". Otto le borse di studio per iscritti al secondo anno universitario (frequenza universitaria) e 8 borse di studio per la laurea stanziate dall’Ente bilaterale. I destinatari delle 8 borse di studio di 700 euro per gli studenti del 1° e il 2° anno universitario sono andate a Alessia Spinelli, Greta Contessa, Bianca e Diego Cornaggia, Diego Franchi, Caterina Negrini, Anna Braga e Simone Faldarini.

Le 8 borse di studio per laurea sono andate a Giulia Gusmeroli, Alessio Cecini, Sara Martinelli, Elena Spini, Alice Colombera, Michele Belotti e Kathia Pedrotti. Da citare pure Sandra Rahal e Christian Negrini.