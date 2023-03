Bormio, sindaco come Hitler nel bunker. Polemica sul video

La Giunta di Bormio al centro dell'attacco social

Bormio (Sondrio), 3 marzo 2023 - Lo scontro sul tangenzialina dell'Alute ha assunto toni molto pesanti in paese, specie dopo che nei giorni scorsi è stato divulgato a mezzo social web e attraverso Whatsapp un video con riferimenti e allusioni molto chiari ai componenti della Giunta di Bormio, costruito sul film “La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler”.

“Una parodia diffamante - spiega il Silvia Cavazzi - Siamo caduti così in basso? Davvero vogliamo dare del nostro paese, della nostra comunità un'immagine tanto squallida? Come sindaco, come amministratore pubblico, ma, soprattutto, come persona, repubblicana e democratica, cresciuta con i valori della nostra Resistenza, più che offesa mi sento fortemente turbata da un tale accostamento”.

Sindaco e assessori chiedono al comitato "Bormini per l'Alute" che da mesi si oppone alla nuova strada delle Olimpiadi 2026 per collegare gli impianti di risalita senza passare dal centro paese. «Abbiamo ricevuto tanta solidarietà e sono molti i cittadini che si sono detti indignati per questa iniziativa - spiegano - Con nostra grande delusione non abbiamo invece avuto notizie di una ferma e netta presa di distanza da parte del comitato "Bormini per l'Alute". Ci chiediamo se questo silenzio significhi condivisione di modalità e toni, se questa sia una strategia a sostegno della loro iniziativa. Ci auguriamo di no. Non solo con riferimento a tutta l'Amministrazione comunale, ma per Bormio stessa perché paragonare la contrapposizione "tangenzialina sì, tangenzialina no" ai crimini del nazifascismo. È stato messo a disposizione della popolazione il regolamento per il referendum garantendo sempre la disponibilità a valutare le posizioni diverse dalla nostra".

L'auspicio del sindaco Cavazzi è che il confronto possa rientrare in binari più civili. “Nel ribadire la mia ferma condanna nei confronti di un'iniziativa vile e abbietta - conclude - rimango convinta che i cittadini di Bormio, compresi gli aderenti al comitato, siano molto meglio di quanto abbiano voluto far trasparire dal video e rinnovo la mia disponibilità a un confronto leale, serio e costruttivo”.