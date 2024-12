Bormio: la pista Stelvio pronta per la Coppa del Mondo nonostante la scarsa neve

Luce verde a Bormio: la Stelvio è pronta per ospitare la Coppa del Mondo ma di neve nel comprensorio, come del resto in molte parti dell’arco alpino, ce ne è pochina e in alto non si scia affatto. Buone notizie per quel che riguarda il lato sportivo: la mitica discesa del 29 dicembre e il superG del giorno successivo si disputeranno regolarmente. Le scarsissime precipitazioni nevose di questo inizio di inverno, unitamente alle alte temperature fatte registrare nei giorni scorsi (ieri alle 11 a Bormio 3000 c’era una temperatura di -1 e in paese nel primo pomeriggio si sfioravano i + 8), avevano fatto addirittura slittare di qualche giorno l’ispezione dei responsabili della Fis (la Federazione internazionale dello sci) che devono dare l’ok per la due giorni di Coppa. Ma come sempre, grazie allo straordinario sforzo in primis dei gestori degli impianti di Bormio e poi di tutta quanta la macchina organizzativa, le gare sono salve e la pista Stelvio, una delle più iconiche del circo bianco e amatissima dagli uomini jet, è stata preparata a puntino, con l’ausilio dell’efficientissimo impianto di innevamento artificiale, e ieri è arrivato l’ok della Fis. Ma qual è la situazione neve a Bormio, sulle altre piste, quelle cioè dove possono sciare residenti e turisti perché come sempre la Stelvio, fino al termine delle competizioni di Coppa del Mondo, è off limits per tutti? "Le temperature alte dei giorni scorsi non ci hanno di certo aiutato – ci ha detto l’Ad della SIB (Società Impianti Bormio) Valeriano Giacomelli -, ma alla fine il lavoro per produrre neve artificiale e allestire la pista in vista delle due gare di Coppa del Mondo di fine anno ha dato i suoi frutti. La SIB si è prodigata per allestire al meglio la pista, portando anche a Bormio diversi camion di neve prodotta a S.ta Caterina Valfurva. Purtroppo non si scia ancora nella parte alta e cioè da 2500 ai 3000 metri. Lassù di neve ce ne è poca, quella prodotta l’abbiamo dirottata tutta sulla Stelvio per poter effettuare le gare di Coppa. Speriamo, come da previsioni del tempo, che le temperature si abbassino e che si riesca nei prossimi giorni a "far neve" in grande quantità per poi riuscire ad allestire anche le piste più in alto. Di gente nei primi weekend ce ne è stata, ma meno rispetto alle passate stagioni: siamo passati dalle 5000 presenze degli ultimi anni alle 2900 degli ultimi fine settimana. Speriamo in una bella nevicata, a mio avviso tante persone non "sentono" ancora l’inverno e non hanno lo stimolo, diciamo così, di salire in quota e sciare". Fulvio D’Eri