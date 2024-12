Boom di opportunità lavorative in Valtellina e Valchiavenna per il settore turistico

Ben vengano le festività natalizie sulla neve, ma anche le vacanze di Carnevale e le settimane bianche. Non si possono che commentare così i "numeri" delle opportunità lavorative in provincia di Sondrio sia per il mese di dicembre che per il trimestre che arriva sino a fine febbraio 2025.

Sono infatti una vera e propria valanga, ben 3.910, i posti offerti dalle imprese di Valtellina e Valchiavenna nel mese di dicembre, 820 in più rispetto allo stesso mese del 2023 (+26,1%) e addirittura 6.500 nel trimestre dicembre 2024-febbraio 2025, 820 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno scorso (+14,4%).

A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio.

La crescita occupazionale continua ad essere trainata dal settore dei servizi, con il comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 2.540 entrate nel mese (pari al 65% del totale delle entrate), seguito da commercio (510), servizi alle imprese (420) e servizi alle persone (150).

Per il trimestre dicembre-febbraio, il 48% del totale delle opportunità lavorative (6.500) è in ambito turistico, con 3.160 ingressi previsti (690 unità in più rispetto a 12 mesi fa, +27,4%). Seguono il commercio con 870 unità (+50 unità, +6,1%), i servizi alle imprese (790 unità, +5,3%) e i servizi alle persone (410 unità, +5,1%).

A dimostrazione di come tuttavia i numeri di queste assunzioni siano per lo più legati alla stagione turistica invernale ci sono i dati riguardanti la tipologia contrattuale: calano infatti i contratti stabili (a tempo indeterminato o apprendistato), che risultano pari al 9% del totale, mentre i contratti a termine (a tempo determinato o con durata predefinita) costituiscono il 91% del totale.

In relazione alla grande richiesta di figure legate a vario titolo al turismo, proprio quest’oggi si svolge a Sondalo l’ultimo dei tre open day organizzati da Apf Valtellina e dedicati a famiglie e studenti di terza media alle prese con la scelta della scuola superiore.

Oggi dalle 14 alle 18 Sondalo aprirà le proprie porte per presentare i corsi in trasformazione agroalimentare, benessere e ristorazione, mentre Sondrio offre, tra i tanti, anche i corsi per i servizi di sala e bar. In entrambe le sedi Apf Valtellina propone percorsi triennali, offrendo poi la possibilità agli studenti di proseguire gli studi diventando Tecnici. Inoltre, la scuola propone apprendistati e corsi specialistici.