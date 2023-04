Sondrio, bonus trasporti per gli studenti universitari: ecco a chi tocca

La Provincia di Sondrio ha distribuito il bonus trasporti agli universitari. Sono 194 i giovani che usufruiranno di un sostegno per le spese per il trasporto ferroviario utilizzato per raggiungere la sede universitaria. Per l’anno accademico 2022/2023 la Provincia ha deciso di mettere a disposizione degli studenti, iscritti in università italiane o europee con sede in Italia, ben 60mila euro, distribuiti dopo aver esaminato le 250 richieste pervenute (23 delle quali inammissibili per mancanza di requisiti).

Delle 227 domande inserite in graduatoria, in base al reddito ISEE, i fondi disponibili hanno permesso di elargire dei contributi a 197 ragazze e ragazzi universitari. Gli importi assegnati variano da 200 a 400 euro, in base alla sede frequentata: 300 euro per tutte le sedi universitarie lombarde, 400 euro per tutte le altre sedi universitarie italiane e 200 euro per tutti gli studenti che frequentano atenei che usufruiscono di alloggi agevolati.

«La Provincia crede nella crescita formativa universitaria dei nostri giovani e riconosce l’onere economico che ne deriva per le famiglie – dice Maria Cristina Bertarelli, consigliere provinciale delegata all’Istruzione -. E per questo incentiva la scelta di proseguire gli studi sia mettendo a disposizione alloggi a Milano a canone agevolato sia con il bonus trasporti, due misure concrete di sostegno al reddito a garanzia del diritto allo studio universitario. Il sostegno alle spese di trasporto vuole essere non solo un’agevolazione economica concreta, ma anche un riconoscimento all’impegno alla formazione che le famiglie e gli studenti della nostra provincia portano avanti".