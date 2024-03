Bollette elettriche care, aiuto alle famiglie in difficoltà

Grazie a Regione Lombardia, il Comune di Sondrio potrà aiutare le famiglie in difficoltà ad abbattere i costi delle bollette. Un contributo massimo che sale da 300 a 500 euro per un risparmio effettivo per le famiglie: i soldi per pagare le bollette arrivano direttamente dalla Regione Lombardia che ha destinato alla Provincia e ai Comuni le risorse aggiuntive incassate dalle aziende idroelettriche per l’energia gratuita. Il bando 2024 è riferito ai consumi elettrici del 2022: le famiglie richiedenti devono avere un Isee non superiore a 20.000 euro, con tre o più figli la soglia sale a 40 mila euro. Le risorse disponibili sono pari a due milioni di euro per l’intero territorio provinciale.

"Grazie allo stanziamento di Regione Lombardia, che ha destinato alla Provincia e ai Comuni le risorse aggiuntive incassate dalle aziende idroelettriche per l’energia gratuita, anche quest’anno saremo in grado di garantire un importante aiuto ai cittadini – spiega l’assessore comunale di Sondrio ai Servizi sociali Maurizio Piasini (nella foto) –. Sappiamo bene quanto siano aumentate le spese delle famiglie in questi ultimi anni, in particolare per le bollette elettriche, e il beneficio che traggono da questi contributi è notevole. Anche l’aumento dell’importo massimo di quasi il 70% va nella direzione di rendere ancora più efficace il sostegno". Il bando per i contributi a sostegno delle famiglie residenti per le utenze domestiche di energia elettrica è stato approvato mercoledì dalla Giunta comunale e sarà pubblicato nei prossimi giorni.

La domanda di contributo dovrà essere redatta sull’apposito modello, compilata e sottoscritta dal richiedente per essere presentata al Comune, con i documenti richiesti, a partire dal 20 marzo e fino alle 12 del 20 maggio 2024. Per informazioni ci si può rivolgere ai recapiti del Comune di Sondrio: energia@comune.sondrio.it.

Fulvio D’Eri