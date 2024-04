Boato in hotel. Sgomberati tutti i clienti

Paura nel cuore della notte tra i clienti di un hotel, svegliati di soprassalto dal boato di un’esplosione e dal trillo della campanelle d’allarme del sistema antincendio posizionate in ogni stanza. È successo la scorsa notte poco dopo mezzanotte a Garbagnate Monastero, all’Hotel San Martino, che si affaccia sulla Statale 36 Milano – Lecco. A lanciare l’allarme è stato il portiere, che ha udito una deflagrazione. L’esplosione si è verificata nei sotterranei, dove si trovano i locali di servizio e tecnici. Ha temuto per il peggio e, come prevedono le procedure d’emergenza, ha subito attivato il sistema di allarme per sgomberare l’albergo, contattando poi uno per uno tutti gli ospiti della struttura per invitarli a evacuare l’hotel il più in fretta possibile. Nel frattempo sul posto sono poi intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con due autopompe serbatoio e un’autoscala per raggiungere i piani più alti dell’edificio in caso di necessità. Sono stati mobilitati pure i sanitari di Areu con i soccorritori volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e i carabinieri. Dai accertamenti è stato poi appurato che ad esplodere è stata una conduttura della caldaia posizionata appunto nei locali tecnici di servizio, senza che si sia innescato alcun incendio né che si sia sprigionato fumo. Nel giro di un paio d’ore, ultimate tutte le verifiche, che sono state molto meticolose, e accertato che non sussisteva alcun pericolo per gli ospiti che stavano pernottato in hotel e nemmeno per il personale, i clienti sono potuti rientrare nelle loro camere e tornare a dormire. Sono stati poi allertati i tecnici della caldaia per rimetterla in funzione entro la mattina seguente. D.D.S.