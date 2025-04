Blu Academy. La formazione a quattro stelle

Un passo significativo nel panorama della formazione professionale, che pone le basi per un modello virtuoso di sinergia tra istruzione e mondo del lavoro. Si tratta dell’importante convenzione firmata da Apf Valtellina e Blu Hotels che darà vita alla nuova Academy Blu Hotels presso la sede di Sondalo di Apf. Questa partnership rappresenta un’opportunità di crescita e formazione per i futuri professionisti del settore alberghiero, offrendo un percorso intensivo di preparazione che faciliterà il loro inserimento lavorativo.

Blu Hotels, una delle realtà più prestigiose dell’ospitalità italiana, con oltre 30 strutture su tutto il territorio nazionale, seleziona ogni mese nuovi profili da inserire nel proprio organico. Per garantire un adeguato livello di competenza, ha deciso di avviare Blu Academy a Sondalo, programma formativo di una settimana (dal lunedì al venerdì) in cui i partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi di 6-10 persone, riceveranno una formazione intensiva sotto la guida di docenti specializzati forniti direttamente da Blu Hotels, in collaborazione con il corpo docente di Apf Valtellina.

I percorsi formativi riguarderanno i principali settori operativi della ristorazione alberghiera, con focus su sala e bar, cucina e pasticceria. "La collaborazione con Blu Hotels rappresenta un’occasione di crescita reciproca – evidenza Marco Cimino, responsabile area progetti e alta formazione di Apf Valtellina – Lavorare in simbiosi con una delle realtà più importanti dell’hotellerie italiana ci permette di rafforzare il nostro ruolo come punto di riferimento nella formazione professionale. Inoltre, offre ai nostri docenti e studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti del settore".

"L’Academy Blu Hotels rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra mondo della formazione e realtà aziendali, in grado di creare valore per tutti i soggetti coinvolti – aggiunge Evaristo Pini, direttore di Apf - La possibilità di ospitare questa iniziativa presso la nostra sede di Sondalo è una conferma della qualità delle nostre strutture".

"Non vediamo l’ora di iniziare questo percorso e di vedere i primi risultati" ha commentato Fabrizio Piantoni, vicepresidente Blu Hotels.

Sara Baldini