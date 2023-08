Bloccato in quota Cinquantenne recuperato nella notte

Resta bloccato al buio sui monti mentre infuria il temporale. Ma sta bene: il Soccorso alpino lo ha recuperato e tratto in salvo. Brutta avventura nella serata di domenica per un escursionista cinquantenne. L’uomo aveva allertato il 112 perché in serata non riusciva a rientrare da un luogo molto impervio tra Passo Nota e Limone sul Garda. Sulla zona imperversava il maltempo, e non era in condizione di procedere per tornare a valle. A rintracciarlo e salvarlo, sette tecnici del Cnas della stazione Vallesabbia intervenuti con un volo notturno dell’elisoccorso di Areu . La centrale operativa è riuscita a localizzare il disperso e a comunicare le coordinate agli operatori, che poi lo hanno individuato, caricato sull’elicottero e condotto in ospedale per accertamenti.