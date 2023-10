Bloccati all’interno di un bivacco con droga e soldi. I due pusher marocchini interrogati restano in carcere

Interrogatorio di convalida dell’arresto in Tribunale a Sondrio ieri mattina per i due spacciatori 20enni arrestati sabato dai carabinieri della Stazione di Morbegno, col supporto del Norm di Sondrio, che, dopo le numerose segnalazioni ricevute dai residenti, li hanno sorpresi in un bivacco improvvisato nei boschi lungo la strada provinciale 7 per la Valgerola. Il Gip li ha interrogati, accanto a loro, oltre agli avvocati difensori, anche un interprete visto che entrambi non parlano italiano. Ha convalidato l’arresto di entrambi e confermato la misura della custodia cautelare in carcere. I due all’alba di sabato sono stati trovati con 40 grammi di eroina, 20 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi da porre in vendita ed alla somma di 1.450 euro, ritenuta parte del ricavato della vendita della droga dei giorni precedenti.