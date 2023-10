Blitz “Zona mia“. Presi tre pusher

Una “coda“ della maxi-retata di pochi giorni fa. La Polizia di Stato lunedì, nell’ambito dell’indagine “Zona mia” coordinata dalla Squadra Mobile di Sondrio, ha concluso l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa il 25 settembre dal Gip del Tribunale di Sondrio, Fabio Giorgi, arrestando 3 marocchini, responsabili dei reati di trasporto e cessione di sostanze stupefacenti nei boschi della Valtellina. In particolare, nella mattinata 2 giovani sono stati catturati a Milano, quartiere Lambrate, riconosciuti mentre erano fermi alla pensilina dell’autobus. Inoltre, nel pomeriggio, 2 equipaggi della Mobile di Sondrio hanno arrestato un uomo, riconosciuto mentre usciva da un bar in un Comune della provincia di Bergamo. I tre sono stati rinchiusi nelle carceri di Milano e Bergamo, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Mi.Pu.