Ragazzino in bici investito da auto a Sondrio: è grave

Sondrio, 27 dicembre 2023 – Un ragazzino di 13 anni, di origini straniere, in sella a una bicicletta, è stato investito da un’automobile oggi pomeriggio a Sondrio. L’incidente è avvenuto prima delle 16 nei pressi del grande parcheggio sul Mallero, fra via Tonale e via Torelli.

Il ragazzino, soccorso dal personale del 118, era cosciente ed è stato portato all’ospedale di Sondrio. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli uomini della Polizia locale, che dovranno appurare le cause dell’incidente. La vettura coinvolta, una Fiat Punto, si stava dirigendo verso il ponte che porta verso la zona Stadio.

Altro incidente a Como

Sempre oggi una bimba di 7 anni è stata investita da uno scooter a Como L'incidente è avvenuto alle 13.15 in viale Spallino, davanti al Palazzo di giustizia di Como, dove la bimba, assieme ai genitori e ad altri parenti, stava attraversando la strada. La piccola è stata urtata da uno scooter guidato da un quarantenne, che arrivava alla sua sinistra, e che non è riuscito a evitare l’impatto, in quanto il gruppo è sceso dal marciapiede in un punto distante sia dalle strisce pedonali che da sottopassaggio. All’incidente hanno assistito diversi testimoni, subito sentiti dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi.