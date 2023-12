Bambina investita da uno scooter a Como, stava attraversando la strada con i genitori lontano dalle strisce pedonali

Como, 27 dicembre 2023 - Una bimba di 7 anni è stata trasportata al Sant'Anna dopo essere stata investita da uno scooter. L'incidente è avvenuto alle 13.15 in viale Spallino, davanti al Palazzo di giustizia di Como, dove la bimba, assieme ai genitori e ad altri parenti, stava attraversando la strada.

E' stata urtata da uno scooter guidato da un quarantenne, che arrivava alla sua sinistra, e che non è riuscito a evitare l’impatto, in quanto il gruppo è sceso dal marciapiede in un punto distante sia dalle strisce pedonali che da sottopassaggio. All’incidente hanno assistito diversi testimoni, subito sentiti dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi.

I volontari del soccorso del 118, hanno trasportato la bimba in pronto soccorso, qualificando le sue condizioni come gravi soprattutto in considerazione dell’età, in attesa di una valutazione dei medici, anche se durante il primo intervento, la bimba è sempre rimasta cosciente e collaborativa.