Bici sicure? Sì, parcheggiate in due box

A Sondrio ora è possibile ricoverare le proprie bici in due appositi box. Continuano le iniziative per lo sviluppo ciclabile del capoluogo. Due contenitori, chiusi ermeticamente, in grado di ospitare fino a due biciclette ciascuno, oltre a effetti personali e bagaglio, per un progetto a sostegno della mobilità sostenibile firmato Bcpod, start up con sede a Monza. I due box sono stati posizionati in via Caimi, a pochi metri da piazza Garibaldi, in centro città: possono conservare al loro interno fino a due biciclette ciascuno ma anche caschi, indumenti e bagagli, al riparo da furti ed eventi atmosferici. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina dall’assessore comunale all’Urbanistica, all’Ambiente e alla Mobilità Carlo Mazza con Franco Crippa, tra i soci fondatori di Bcpod, e Gianluca Pini, titolare di Tecna Srl. "L’installazione dei due box è un importante tassello per lo sviluppo della ciclabilità della nostra città – ha evidenziato l’assessore Mazza -. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di offrire un servizio che garantisca sicurezza e funzionalità. Grazie all’intervento di Tecna, che ha finanziato l’operazione e che si occuperà della gestione, il Comune si è limitato a concedere lo spazio e ad attivare l’allaccio elettrico". I Bcpod si prenotano da remoto, tramite l’app o dal portale web, e funzionano con il codice che viene rilasciato per l’apertura e la chiusura per il tempo di utilizzo richiesto. I box sono attrezzati con un sensore di movimento, presa di corrente per la ricarica di e-bike, gancio di servizio e videocamera. F.D’E.