"Bici di valore recuperata Grazie all’Arma"

"I carabinieri di Morbegno sono stati davvero bravi. L’ho scritto sui social per ringraziarli: alle 17.30 di martedì mi hanno recuperato, in via Prati al Bitto, la mia bici elettrica del valore di 2500 euro che, con regolare fattura, avevo acquistato il 25 marzo a Valdidentro dal negoziante Enrico Maccarini. La bici mi era stata rubata, la notte fra il 15 e il 16 maggio, dalla veranda del giardino della casa in cui abito, in via Masonacce 9 a Regoledo, frazione di Cosio Valtellino. Avevo subito denunciato il furto".

È felice Cristiana Pellegatta, 43 anni, impiegata alla Cgil di Chiavenna. "Il titolare del negozio “E-Stelvio“ - spiega la donna - se non fosse stata ritrovata, era pronto a fare bloccare l’eventuale acquisto illecito contattando tutti i rivenditori d’Europa. Grazie al tam tam sui social i residenti di Regoledo mi hanno ritrovato il seggiolino e il caschetto della bici, gettati in un altro prato dal ladro che si introdusse nella proprietà". Mi.Pu.