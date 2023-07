Berbenno, a 80 anni si perde e dorme nel bosco: ritrovato dal Soccorso alpino

Berbenno di Valtellina (Sondrio), 27 luglio 2023 – È stato ritrovato vivo e in condizioni abbastanza buone l’uomo di 80 anni disperso da ieri pomeriggio nei dintorni di Berbenno. L’anziano era uscito per una passeggiata, più tardi i familiari sono riusciti a mettersi in contatto con lui ma era disorientato.

Allora è partita la richiesta di aiuto: la centrale ha attivato le squadre territoriali del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Sul posto anche l’elicottero della Gdf con il dispositivo Imsi Catcher, per rintracciare il segnale telefonico, i droni e l’elicottero dei Vvf, attivato anche un drone del Cnsas, dal Piemonte sono arrivate le unità molecolari del Cnsas.

L’80enne è stato ritrovato vivo, in tarda mattinata, in una delle zone prioritarie individuate in fase di partenza, a poca distanza dall’abitato. È stato portato con l’ambulanza in ospedale per accertamenti.