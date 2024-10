Ben quaranta giorni di eventi. Il Comune chiama i negozianti

Innovativo e scintillante più che mai. Il Natale tiranese si accende con tanto di pista di pattinaggio e chiama a raccolta cittadini e commercianti. Numerose le proposte presentate ieri nel corso della conferenza tenutasi in Comune. La programmazione si snocciolerà lungo 40 giorni fra eventi e sorprese tutte da vivere e per tutti i gusti e le età. Il nome scelto, "Tirano si accende" comunica la volontà della nuova giunta di creare una città vivace e accogliente. "Il Comune di Tirano, in collaborazione con l’Unione Commercio e diversi soggetti privati, è orgogliosa di annunciare il lancio del progetto natalizio Tirano si accende - spiega il sindaco Stefania Stoppani - Questo ambizioso programma prevede un calendario di eventi di oltre 40 giorni che prenderà il via dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 per rendere questa stagione festiva una occasione indimenticabile per i nostri cittadini e i visitatori. Durante questo periodo, Tirano si vestirà di un accogliente abito festoso offrendo un ricco palinsesto di iniziative artistiche, culturali e commerciali". Luminarie speciali, spettacoli video-mapping, mercatini, concerti di alto livello, laboratori creativi per bambini e visite alla scoperta della città saranno solo alcune delle proposte. Molte novità saranno svelate più avanti, ma fra queste non mancherà una scintillante pista di pattinaggio. L’obiettivo è quello di "Accendere Tirano" e favorire la socialità promuovendo il commercio. "Da domani Ucts darà il via alla raccolta di adesioni tra i commercianti locali, mentre è già in corso la ricerca di sponsor per supportare l’iniziativa - spiegano gli amministratori - Siamo convinti che la collaborazione tra pubblico e privato sia la chiave per creare un’atmosfera magica e coinvolgente che, da un lato, faccia uscire di casa i cittadini, mentre dall’altro attragga visitatori". Gabriela Garbellini