Barbara Perna presenta “Annabella“

Domani alle 20.30 al Castello Oldofredi di Iseo incontro con Barbara Perna, che presenta il proprio libro “Annabella Abbondante. Il passato è una curiosa creatura“. L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Scolaro, presidente della sezione bresciana dell’Ipa (l’associazione degli appartenenti a tutte le forze di polizia in servizio ordinario effettivo) e condotto dalla book blogger Roberta Ghirardi. Ingresso libero. La protagonista, giudice civile, dice di sé: "Ho tre dipendenze gravi da cui non riesco a liberarmi. La caffeina, i cannoli e la verità. So che tutte e tre possono farmi male. Ma proprio non riesco a farne a meno".