Bar Calypso di Morbegno chiuso per 5 giorni: troppi schiamazzi e disordini notturni

Se un bar di Morbegno – il Tranvai Bistrot di via Cortivacci domani dopo uno stop di 9 giorni riaprirà, per un altro, da ieri, la Polizia di Stato di Sondrio ha alzato il cartellino rosso. In questo caso si tratta del bar Calypso di via Rivolta e i giorni di sospensione della licenza sono cinque.

Il provvedimento di chiusura è stato adottato dal questore di Sondrio, su proposta dei Carabinieri di Morbegno del luogotenente Antonio Sottile intervenuti più di sedici volte nel locale per schiamazzi, musica e grida in orari notturni, fino anche alle 4/5 del mattino, aggressioni spesso dovute allo stato di ubriachezza degli avventori e in occasione dei quali è stata riscontrata la presenza di vari soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e armi e, in taluni casi, anche destinatari di misure di prevenzione quali l’avviso orale del questore.

La misura, insomma, era decisamente colma. Tra i vari episodi, lo scorso settembre le Forze dell’Ordine con il personale sanitario erano intervenuti per una persona svenuta all’interno del bar per abuso etilico e da ultimo, il 17 novembre, per un alterco tra il buttafuori del Calypso e uno straniero brillo e molesto.