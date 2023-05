Bar a rischio per il progetto del sottopasso

COLORINA

"Il sottopassaggio pedonale si farà. Ma ci stiamo muovendo per salvaguardare gli interessi di tutta la collettività e quindi anche delle attività presenti nella zona interessata dall’opera". È questa in estrema sintesi la risposta del primo cittadino di Colorina, Doriano Codega (foto), in tema collegamento sotto la SS 38, dopo la lettera di protesta inviataci in redazione da un cittadino che teme problemi idraulici e si lamenta perché a suo dire "a Colorina c’è un bar con un parcheggio per camion e i camionisti sono i principali clienti del bar. Il bar dovrà chiudere – sostiene il residente – perché il parcheggio sarà occupato da un sottopassaggio pedonale molto ingombrante…".

"Quello del sottopassaggio ciclopedonale è un progetto necessario per ovviare alla pericolosità del passaggio a livello attualmente presente nella zona. Ricordo che questa soluzione è stata trovata dopo che, in accordo con Prefettura, Provincia, Regione e RFI, si era ritenuto pericoloso quel passaggio così come altri presenti sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. E quindi si era deciso, tutti insieme, di sopprimere il passaggio a livello istituendo un sottopasso ciclopedonale che possa permettere, tra l’altro, di collegare la sponda retica a quella orobica, anche in ottica di uno sviluppo sempre maggiore del cicloturismo e della mobilità dolce in generale. È stato redatto il progetto definitivo, a breve contiamo di realizzare e approvare quello esecutivo, per far poi partire al più presto i lavori di quest’opera che garantirà maggiore sicurezza a tutti, in primis bambini, anziani e disabili della zona". F.D’E.