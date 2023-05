Bancarotta Scarcerato l’ex assessore

Scarcerazione per Claudio Ferrari, 54 anni, residente a Vacallo e detenuto al Bassone dallo scorso novembre, sostituta dall’obbligo di dimora a Cantù. Ex assessore, era stato arrestato nell’indagine coordinata dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, con l’accusa di aver generato e partecipato a un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare, con il coinvolgimento di società che non avrebbero versato al fisco quanto dovuto, per essere svuotate prima degli accertamenti erariali. Ferrari era l’unico a essere rimasto in carcere: nonostante il parere negativo del pm, il giudice ha accolto la nuova istanza presentata dai difensori di Ferrari, Davide Giudice e Paolo Santarelli. Il procedimento è già giunto davanti al Gup, ma durante l’ultima udienza, aveva ricusato il giudice, ritendo che in un provvedimento avesse espresso una anticipazione di giudizio. Ora la sua posizione procederà da sola, in attesa che decida quale rito affrontare e se andare a dibattimento.