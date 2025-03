Bacini di montagna. Più monitorati con 367mila euro

Oltre trecentomila euro per i bacini di alta montagna. Si è tenuta ieri mattina nella Sala Sozzani di Palazzo Muzio la conferenza stampa di presentazione degli interventi di monitoraggio dei bacini di alta montagna, finanziati dall’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) di Regione Lombardia per un importo complessivo pari a 367.000,00 euro. Il progetto mira a rispondere a quelle problematiche del territorio montano, particolarmente frequenti negli ultimi anni e conseguenti alle precipitazioni intense che si verificano nei bacini di alta quota in sostituzione, causa le alte temperature, alle precipitazioni di carattere nevoso. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una gestione integrata del territorio montano, affrontando le criticità legate al trasporto solido, alla stabilità geomorfologica e alla sicurezza idraulica.