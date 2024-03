Azienda di promozione e formazione. Primo punto l’ascolto del territorio

L’Apf Valtellina (Azienda di promozione e formazione) prende in mano la regia del turismo valtellinese. È stato ribadito nella riunione tenutasi nella sala consigliare della Provincia di Sondrio tra i presidenti delle Comunità montane e i sindaci dei Comuni delle città a capo dei mandamenti della provincia.

"L’ascolto e il confronto con il territorio rappresentano la base per la costruzione di un percorso di sviluppo turistico aderente alle necessità del territorio – ha detto Elio Moretti, presidente di Apf Valtellina - Un approccio bottom-up che si allontana fortemente da logiche auto-referenziali, e che anzi individua nella raccolta di input e nel modello partecipativo il vero valore aggiunto di questo nuovo corso. In questo senso Apf mira ad essere un punto di riferimento per la definizione di una strategia di sviluppo condivisa e una realtà di supporto per la relativa attuazione". I prossimi anni saranno decisivi per lo sviluppo turistico della provincia di Sondrio. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di condividere con gli enti locali l’avvio di questo nuovo disegno di sviluppo turistico del territorio, che ha preso forma nella cornice istituzionale di Palazzo Muzio e che si è concretizzato ad inizio anno con l’assunzione delle prime 4 figure operative. "Per la Provincia è fondamentale che si costruisca una visione condivisa per il futuro della Valtellina, da attuare con la collaborazione di tutti e secondo un modello qualitativo in grado di migliorare l’attrattività dell’intero territorio – spiega il presidente Davide Menegola -. Abbiamo davanti a noi anni di grande importanza, le Olimpiadi 2026 potranno rappresentare un catalizzatore per la creazione di valore aggiunto e di conseguenza la valorizzazione turistica e territoriale rappresentano una priorità. Apf Valtellina è lo strumento con cui la Provincia intende sviluppare concretamente questa visione, ci abbiamo creduto fortemente e sono certo che raggiungeremo traguardi importanti". Durante l’incontro il direttore Evaristo Pini e la responsabile del team Lucia Simonelli hanno invece illustrato le azioni più concrete che si stanno impostando e portando avanti. Fulvio D’Eri