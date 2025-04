Azienda di formazione, saluti in polacco

Dopo l’esperienza vissuta lo scorso novembre dagli studenti valtellinesi di Apf Valtellina delle classi quarte dei corsi di cucina e acconciatura in Polonia, questa volta è stata la sede di Sondalo ad accogliere, dal 31 marzo a ieri, un gruppo di studenti del Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego di Dabrowa Górnicza, vicino a Katowice, per un’intensa settimana di scambio formativo e culturale. L’esperienza è stata anche un’occasione per scoprire il territorio valtellinese e vivere momenti di condivisione e conoscenza reciproca.

Soddisfatto Elio Moretti, Presidente di Apf Valtellina. "Crediamo fortemente nel valore dell’internazionalizzazione dei percorsi professionali e nella possibilità, per i nostri giovani, di confrontarsi con realtà educative e culturali diverse, capaci di arricchire profondamente il loro bagaglio umano e professionale", ha detto.

Durante la settimana gli studenti ospiti hanno svolto attività laboratoriali presso le sedi di Apf Valtellina, dove si sono confrontati con nuove tecniche di cucina e acconciatura, e hanno preso parte a diverse uscite didattiche. Tra queste Milano, St. Moritz e Bormio. La settimana si è conclusa venerdì con una mattinata di laboratori multidisciplinari nella sede di Sondrio, seguiti da un pranzo di saluto alla presenza del Cda di Apf Valtellina.

"Sono molto soddisfatto di questa collaborazione – ha dichiarato Marco Cimino, responsabile area progetti e alta formazione di Apf Valtellina - La scuola polacca è una realtà in forte crescita, punto di riferimento per il suo territorio, e rappresenta per noi un partner strategico con cui attivare nuovi scambi in diversi settori di Apf Valtellina. Desidero ringraziare in modo particolare i responsabili di sede, Pietro Ottolino e Valentina Mostacchi, per l’eccellente organizzazione dell’intera settimana, e i docenti Barbara Baldini, Gabriele Santelli e Fabio De Piazza per la disponibilità e la professionalità dimostrate nel seguire da vicino studenti e colleghi, sia italiani che polacchi. Grazie all’accreditamento Erasmus – ha aggiunto - questo partenariato offrirà ai nostri studenti l’opportunità di vivere esperienze internazionali altamente formative, preziose per la loro crescita personale e professionale".

