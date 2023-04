"Avviato il rilancio del Morelli Sarà più attrattivo per gli utenti"

C’è la ricetta di Melazzini per il futuro del Morelli. Il Piano strategico 20232025, con progettualità a breve, medio e lungo termine si pone l’obiettivo di rendere più attrattivo il presidio sia per gli operatori sanitari che per gli utenti, partendo dall’attribuzione dell’autonomia economico-finanziaria da parte di Regione Lombardia nel contesto di Asst Valtellina Alto Lario, per agire sui seguenti punti. Innanzitutto promuovere un modello organizzativo che migliori l’efficientamento gestionale delle attività con una riorganizzazione delle stesse, aumentare i ricavi soprattutto attraverso una riqualificazione dell’offerta chirurgica e aumento della produzione nelle aree di ricovero e di quelle ambulatoriali, pianificare e attuare un piano di cost saving per la riduzione dei costi operativi di gestione, attivare nel breve e medio termine investimenti strutturali e tecnologici, ottimizzare l’allocazione delle risorse umane valorizzandone la professionalità; implementare l’attrattività sia verso pazienti che professionisti, attivare ulteriori convenzioni con corsi universitari e scuole di specializzazione. La riorganizzazione, si baserà anche sull’ottimizzazione degli spazi, considerato che sono utilizzati 6 padiglioni su 9.

"Il Morelli - ha detto ieri il direttore Mario Melazzini nel corso di un incontro con la stampa - è un ospedale vivo e dinamico che cerca di fare il massimo per gli utenti. Dobbiamo ricordare e fare tesoro di ciò che è stato e di ciò che è, ma si deve stare al passo con i tempi, innovandosi con la sanità che cambia. Io sono ottimista e fiducioso, Sondalo sarà un punto di riferimento garantendo risposte concrete al bisogno di salute del territorio ed extraterritoriali, oltre che per la sanità di montagna in qualità e sicurezza, e la consapevolezza sarà nella capacità che la riorganizzazione del Morelli rappresenterà in virtù di una riqualificazione dell’offerta sanitaria e gestionale, oltre che di una valorizzazione maggiore delle professionalità che in esso vi lavorano". In precedenza Melazzini ha voluto informare correttamente i cittadini alla luce delle notizie comparse su social e stampa. "Sono stupito e amareggiato per quello che è uscito - ha affermato -: mi è difficile capire il fine se si vuole far rinascere il Morelli. Oltretutto si tratta di informazioni sbagliate…". Fulvio D’Eri